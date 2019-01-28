РИАМО - 28 янв. С 1 по 18 января в Подмосковье в службу занятости обратились 246 граждан предпенсионного возраста, двое из них уже нашли работу, сообщила в интервью РИАМО первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«С начала года по 18 января включительно в службу занятости обратилось 246 граждан предпенсионного возраста, 225 из них это те, кто был уволен с работы. Из числа обратившихся работу нашли два человека», - сказала Забралова.

По ее словам, в 2018 году в службу занятости в регионе обратилось более 3,9 тысячи человек, которым до назначения страховой пенсии по старости оставалось два года.

«Более 1,6 тысячи человек было трудоустроено, что составляет 42% от обратившихся. Пенсионеров за этот период обратилось более 6,3 тысячи человек, нашли работу 53%. При этом гражданам предпенсионного возраста, уволенным в течение 12 месяцев, предшествующих началу безработицы, назначается стандартное пособие на календарный год. Если гражданин имеет не менее 26 недель трудовых отношений, то ему назначается пособие по безработице в размере 11280 рублей. Кроме того, если стаж превышает 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, то период выплаты пособия по безработице увеличивается на две недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж», - пояснила Забралова.

Предпенсионерами считаются женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, то есть за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно. В течение этих пяти лет лица предпенсионного возраста в Подмосковье получают те же меры социальной поддержки, что и пенсионеры, включая бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, бесплатное зубопротезирование (если доход ниже 2,5 прожиточных минимумов) и другие.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» в Подмосковье в 2019 году предусмотрено финансирование мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. На эти цели направят 130,1 миллиона рублей.

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