РИАМО - 28 янв. В прошедшем году в Подмосковье открыли три новых школы для подготовки приемных родителей, всего в регионе насчитывается 75 таких школ, сообщила в интервью РИАМО первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«В минувшем году начали работать шесть новых служб сопровождения замещающих семей. Всего их в регионе 83. Кроме того, у нас работает 75 школ для подготовки приемных родителей, три из них открылись в 2018 году», - сказала Забралова.

Она уточнила, что в Подмосковье проживают более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 24 тысяч находятся в семьях. При этом 15,7 тысячи ребят воспитываются под опекой и в приемных семьях, 8,5 тысяч - в семьях усыновителей.

В конце декабря прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за пять лет в регионе закрыли 29 детских домов, осталось еще 15. Власти поставили задачу за три года закрыть еще 7-8 детдомов.