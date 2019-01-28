РИАМО - 28 янв. Утром в понедельник задерживаются пригородные поезда, следующие в Москву, пассажирам рекомендую внимательно слушать объявления на станциях, сообщается в Twitter-аккаунте АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

«Сегодня утром задерживаются пригородные поезда, следующие в Москву. Вы можете без доплат и дополнительных сборов пересесть на скоростные поезда «Ласточка», - говорится в сообщении.

Компания делает все возможное для ввода движения в график. Пассажирам рекомендуют внимательно слушать объявления на станциях. Также компания извиняется за доставленные неудобства.