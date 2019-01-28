РИАМО - 28 янв. Свыше 400 приемных семей создали в Подмосковье в прошлом году, таким образом общее число приемных семей в регионе превысило 4 тысячи, сообщила в интервью РИАМО первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«Сейчас в регионе насчитывается более 4 тысяч приемных семей, из них 415 созданы в 2018 году. За прошлый год органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в приемные семьи более 2 тысяч детей-сирот. Это хороший показатель», - сказала Забралова.

Она уточнила, что в Подмосковье проживают более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 24 тысяч находятся в семьях. При этом 15,7 тысячи ребят воспитываются под опекой и в приемных семьях, 8,5 тысяч - в семьях усыновителей.

Ранее Забралова сообщала, что Центр сопровождения приемных семей из Московской области попал в число победителей всероссийского конкурса «Голос ребенка: дети как эксперты опыта». Подмосковные специалисты одержали победу с проектом «Хочу все знать о будущем приемном родителе», реализация которого начнется в регионе 12 февраля. Этот проект позволит выяснить, какую информацию хотят знать дети из детдомов о потенциальных кандидатах в приемные родители еще до личного знакомства (например, возраст, семейное положение, место проживания, интересы, увлечения и другое).

Кроме того, в число победителей конкурса «Голос ребенка: дети как эксперты опыта» вошел коломенский детский дом «Вдохновение» с проектом «Социальная квартира», посвященным постинтернатному сопровождению, подготовке к самостоятельной жизни детей и молодых взрослых в возрасте до 23 лет.

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