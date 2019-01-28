РИАМО - 28 янв. На наступившей неделе в Москве и Подмосковье ожидается повышение температуры и небольшие осадки, к пятнице температура может вырасти до плюс 4 градусов, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Циклон принес тепло, обильный снегопад закончился. Снег еще будет продолжаться, но уже на фоне теплой погоды. Практически до пятницы включительно погода будет облачная, прогнозируется небольшой снег. Начиная со среды, днем могут идти небольшие осадки - может быть снег, мокрый снег, морось», - сказал Цыганков.

Он отметил, что в понедельник в Московском регионе ожидается ветер северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Во вторник и среду направление ветра плавно сменится на южное.

«В понедельник днем - минус 3 - минус 5, ночью - минус 5 - минус 7. Днем во вторник - минус 1 - минус 3. В ночь на среду - минус 2 - минус 4, в низких местах по области до минус 7. Днем - 0 - плюс 2, по области до минус 3 в низких местах. В четверг будет 0 - минус 5, днем - от минус 2 до плюс 3 градусов. В пятницу минус 2 - 7 ночью, днем от плюс 1 до плюс 4 градусов», - добавил Цыганков.

Он уточнил, что в выходные ожидается небольшое повышение атмосферного давления. Небольшое понижение температуры наступит в воскресенье - ночью будет около минус 5-10 градусов, днем - от минус 2 до минус 7 градусов.

По словам синоптика, температура воздуха в течение недели будет выше нормы.