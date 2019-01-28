РИАМО - 28 янв. Полицейские пресекли незаконную деятельность двух игровых клубов в Одинцовском районе Подмосковья, азартные игры проводились с использованием компьютерного оборудования, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Игорные заведения располагались на привокзальных площадях в Одинцове и Кубинке и работали под видом букмекерских контор. Азартные игры проводились с использованием компьютерного оборудования через сеть Интернет с выплатой вознаграждения по результатам игры», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

В мероприятии приняли участие сотрудники Росгвардии. На момент проведения оперативно-разыскных мероприятий в помещении находились администраторы, охранники и посетители.

«При осмотре в игровых заведениях оперативниками обнаружены и изъяты десять консолей, девять системных блоков, денежные средства, флеш-носители, кассовые ордера и чеки, а также другие предметы, необходимые для расследования уголовных дел», – добавила Петрова.

По данным фактам приняты процессуальные решения. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению и задержанию организаторов незаконной игорной деятельности.