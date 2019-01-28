РИАМО - 28 янв. Российская чартерная авиакомпания Royal Flight подала заявку на запуск с 25 мая 2019 года прямого авиарейса между Москвой и Тайбэем, сообщает РИА Новости.

«Планируется, что рейс будет осуществляться регулярно раз в неделю самолетом Boeing 767-300 на 300 мест. Время в полете займет около 10,5 часов. Из Москвы самолет будет вылетать каждую пятницу в 22:30», - говорится в сообщении.

Данное предложение поступило на фоне решения властей Тайваня о предоставлении жителям России безвизового въезда на срок до 14 дней с 6 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года.

Безвизовый режим в Тайване распространяется на поездки с целью туризма, бизнеса, участия в выставках и посещения родственников. После проведения эксперимента с безвизовым въездом будет принято решении о том, целесообразно продлять его или нет.