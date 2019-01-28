РИАМО - 28 янв. Столичных водителей попросили пересесть на общественный городской транспорт, чтобы не мешать коммунальным службам убирать дороги от выпавшего снега, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Сильный снегопад пошел в Москве и Подмосковье на выходных. В Москве выпало около 23 миллиметров осадков, что составляет более половины от месячной нормы. По прогнозам синоптиков, в Москве 29 января прогнозируется небольшой снег. Коммунальные службы города переведены в круглосуточный режим и будут убирать снег в течение всего дня.

«Чтобы не мешать снегоуборочной технике очищать дороги, просим автомобилистов по возможности отказаться от личного транспорта в пользу городского. Вся инфраструктура и подвижной состав городского транспорта готовы к работе в сложных погодных условиях», - говорится в сообщении.

С 26 января службы Московского метрополитена были переведены на усиленный режим работы. Более 1,5 тысяч человек устраняли последствия непогоды. Для удобства пассажиров они расчищали от снега подходы ко всем вестибюлям, лестницы и платформы, а также наземные участки линий и территории депо.

Специалисты ГУП «Мосгортранс» постоянно контролируют исправность отопительного оборудования, а также систем, отвечающих за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах. В городе круглосуточно дежурят технические службы предприятия, которые следят за состоянием контактной сети электротранспорта и другими объектами транспортной инфраструктуры. Бесперебойную работу трамвайных маршрутов обеспечивают более 20 снегоочистительных вагонов.

Все службы ситуационного центра ЦОДД следят за дорожно-транспортной обстановкой и координируют действия транспортного комплекса для нормализации ситуации на дорогах. 17 экипажей дорожного патруля помогают автомобилистам на дорогах. Службы эксплуатации ЦОДД работают в усиленном режиме, поддерживая работоспособность светофорного оборудования и восстанавливая поврежденные во время снегопада дорожные знаки.

«Также в городе продолжают дежурить эвакуаторы АМПП, в том числе специальные – для большегрузного транспорта. Техника выезжает на места происшествий по заявкам экстренных служб города и ГИБДД и помогает застрявшим в снегу или перемещает попавших в ДТП», - добавляется в материале.

Серьезных нарушений в работе ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс», связанных с ухудшением погоды 27 января зафиксировано не было.

«Мы заботимся о безопасности пассажиров. Просим вас быть внимательными, соблюдать ПДД и правила поведения на транспорте», - заключается в сообщении.