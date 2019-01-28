РИАМО - 28 янв. В Москве за прошедшие выходные выпало около 23 миллиметров осадков, что составляет более половины месячной нормы осадков, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Получается, что около 15 миллиметров выпало за предыдущие 24 часа, и сейчас 8 миллиметров. Это 22-23 миллиметра за двое суток - субботу, воскресенье и минувшую ночь. Это пока предварительные данные. Половина или даже немного больше месячной нормы осадков выпало», - сказал Цыганков.

Он отметил, что по состоянию на утро 27 января высота снега составляла 44 сантиметра. По предварительным данным, за минувшие сутки высота снега могла вырасти еще на 5 сантиметров.

Месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра.