РИАМО – 28 янв. В поселении Марушкинском в Новомосковском административном округе появится трехэтажный спортивный комплекс с двумя ледовыми площадками, тренажерными залами и скалодромом, строительство которого запланировано уже в этом году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Новый семейный спортивный комплекс с ледовыми полями, тренажерными залами и скалодромом появится в поселении Марушкинском в Новомосковском административном округе. Этот спорткомплекс возведут в архитектурном стиле оригами. Дизайн-проект здания утвердили в Москомархитектуре. Приступить к строительству объекта планируется в этом году», - говорится в сообщении.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что фасады Ледового дворца будут напоминать сложенные из бумаги геометрические фигуры или кристаллы льда. Стены здания выполнят из металла, а навесной 3D-фасад — из хромированных материалов.
«Вход архитектурного сооружения украсят полупрозрачные витражи с солнцезащитными декоративными элементами в виде треугольников. Объемные конструкции обеспечат залам дворца тень в теплое время года», — заявил Кузнецов.
В материале добавляется, что здание ледовой арены будет трехэтажным. На первом этаже разместятся основное ледовое поле для проведения соревнований, а также тренировочная ледовая площадка для спортсменов и гостей комплекса. Остальное пространство отведут под тренажерные залы, тренерские комнаты, раздевалки и душевые. Там же откроют кабинет врача и комнату для заточки коньков.
Кроме того, на втором этаже оборудуют трибуны для болельщиков, залы с тренажерами и гимнастическими снарядами, раздевалки, душевые и буфет. На третьем этаже комплекса для спортсменов и гостей будет работать скалодром высотой около четырех метров. Общая площадь ледового дворца составит более 6 тысяч квадратных метров.
«Территорию вокруг спортивной арены благоустроят. На площади более 500 квадратных метров высадят деревья, кустарники и цветы, постелют газон, установят светодиодные фонари и лавочки для отдыха», - уточняется на сайте.
Архитектурный стиль оригами заимствован из японского декоративно-прикладного искусства. При разработке дизайн-проектов зданий в Москве его используют не впервые.
В таком же стиле оформят вестибюль и платформу станции метро «Ольховая» Сокольнической линии. Металлическая конструкция наземного вестибюля станции будет повторять форму бумажного самолетика. В стиле оригами выполнят и один из самых крупных физкультурно-оздоровительных комплексов в столице, который построят поблизости от станции метро «Некрасовка».
Еще один Ледовый дворец с необычным фасадом появится на территории спорткомплекса «Лужники». Входы арены украсят полупрозрачными витражами, повторяющими форму кристаллов льда. Фасад соберут из вертикальных ламелей, которые будут создавать иллюзию трехмерного пространства.
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