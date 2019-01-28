РИАМО - 28 янв. Мужчина, похитивший из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», спрятал произведение искусства в строящемся доме в Одинцовском районе, сообщается на сайте МВД РФ.

На выставке художника Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Москве потеряли картину «Ай-Петри. Крым». Картина исчезла на глазах у посетителей экспозиции. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес его, приняли за работника музея. Подозреваемого в похищении задержали в поселке Заречье.

«Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным преступление совершено из корыстных побуждений», - говорится в сообщении.

На выставке художника Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Москве потеряли картину «Ай-Петри. Крым». Картина исчезла на глазах у посетителей экспозиции. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес его, приняли за работника музея.

В рамках расследования уголовного дела в результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России совместно с ФСБ России и коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве, УВД по ЦАО и ОМВД России по району Якиманка установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области.

Подозреваемый в декабре 2018 года задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»), на момент задержания находился под подпиской о невыезде.

По факту краж картины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».

В настоящее время устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается.