РИАМО – 28 янв. Новые трамвайные шпалы, изготовленные из переработанного пластика, будут укладывать на 22 участках трамвайных путей столицы в 2019–2020 годах, сообщается на официальнои сайте мэра Москвы.

«Шпалы из переработанного пластика уложат на 22 участках трамвайных путей в 2019–2020 годах. Впервые такие шпалы появились на трамвайных линиях столицы в 2018 году», - говорится в сообщении.

Директор «МосТрансПроекта» Александр Поляков отметил, что при развитии транспорта и транспортной инфраструктуры город руководствуется не только повышением надежности, безопасности и комфорта поездок, но большое внимание уделяется экологическому фактору.

«В прошлом году был сделан еще один шаг в этом направлении — девять участков трамвайных путей в разных районах города оснастили шпалами из вторичного пластика. Они сменили деревянные, которые было необходимо пропитывать каменноугольной смолой», —сказал Поляков.

На сайте добавляется, что укладка шпал из переработанного пластика — это экологичная технология, позволяющая сократить использование древесины и сохранить деревья. Она применяется в странах Европы и Азии, а также в США и Канаде.

Кроме того, чтобы изготовить деревянные шпалы для одного километра трамвайных путей, требуется около 140 деревьев. Таким образом, почти 10 километров путей со шпалами из композитных материалов помогают сохранить около 1,4 тысячи деревьев. Шпалы из дерева пропитывают каменноугольной смолой, чтобы они не гнили. Но даже с пропиткой такие шпалы служат только 10 лет.

Новая технология также позволяет дать повторное применение пластику. Его переработка помогает решить проблему с утилизацией твердых бытовых отходов. Пластиковые изделия (например, бутылки) выделяют вредные для окружающей среды токсины, отравляют в процессе распада почву и воду. Шпалы из вторичного пластика отличаются особой прочностью и износостойкостью, меньше подвержены повреждениям.

«Впервые шпалы из переработанного пластика появились летом прошлого года — их протестировали на участке трамвайной линии на проспекте Мира. Всего в прошлом году такие шпалы уложили на девяти участках путей, например на Большой Калитниковской улице, 1-м и 4-м Рощинских проездах, на Донбасском путепроводе. Общая протяженность путей со шпалами из пластика составила 10 километров», - уточняется в материале.

За последние восемь лет в столице отремонтировали больше половины трамвайных путей — свыше 220 километров из 418. Только в 2018-м обновили почти 20 километров рельсов.