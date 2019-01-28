РИАМО - 28 янв. Полицейские задержали подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», мужчину задержали в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья, сообщается на сайте МВД РФ.

На выставке художника Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Москве потеряли картину «Ай-Петри. Крым». Картина исчезла на глазах у посетителей экспозиции. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес его, приняли за работника музея.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России совместно с ФСБ России и коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве, УВД по ЦАО и ОМВД России по району Якиманка задержан подозреваемый в хищении картины Куинжи», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В рамках расследования уголовного дела в результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России совместно с ФСБ России и коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве, УВД по ЦАО и ОМВД России по району Якиманка установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».