РИАМО – 28 янв. В нынешнем году в ТиНАО планируют благоустроить территории около станций метро «Столбово» Коммунарской линии и «Филатов луг» Сокольнической ветки, которые введут в эксплуатацию уже в ближайшее время, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Автомобильную дорогу, ведущую к станции «Столбово», расширят до семи метров. А у станции «Филатов луг» появится велодорожка протяженностью более трех километров. Это улучшит пешеходную и транспортную доступность прилегающих к метро районов», - говорится в сообщении.

Сотрудник пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы отметил, что путь к станции «Столбово» проходит по улице Фитаревской. Сейчас дорога здесь узкая, неудобная, тротуаров практически нет, из-за чего пешеходы вынуждены ходить по проезжей части. К тому же она плохо освещена.

«При этом Фитаревская — единственная улица, где можно запустить общественный транспорт до метро», —уточнил представитель пресс-службы ведомства.

В материале добавляется, что после благоустройства Фитаревская улица превратится в полноценную двухполосную трассу, по которой будут свободно следовать автобусы. Для пешеходов оборудуют тротуары, от проезжей части их отделят бордюрным камнем. Вдоль дороги установят новые фонари. Ожидать транспорт с комфортом в любую погоду пассажиры смогут в четырех современных остановочных павильонах.

Работы у метро «Филатов луг» затронут территорию, прилегающую к жилому комплексу «Первый Московский». Сейчас самый короткий путь от квартала до строящейся станции пролегает через Ульяновский и Валуевский лесопарки.

«Чтобы жителям было удобнее добираться до метро, мы решили создать велопешеходную трассу через Ульяновский лесопарк. Ее протяженность составит 3,1 километра», — заявили в пресс-службе департамента.

Кроме того, трассу поделят на две части — для пешеходов и велосипедистов. В темное время суток она будет освещаться. Безопасность горожан обеспечат камеры видеонаблюдения. По маршруту также разместят пункты проката, где будут сдавать в аренду велосипеды и самокаты. Также там появятся зоны отдыха с лавочками.

Станции «Филатов луг» и «Столбово» планируется открыть в ближайшие месяцы. Технический запуск участка «Саларьево» — «Коммунарка» («Столбово») длиной 12 километров прошел в начале января. Большая часть этого участка — наземная. Впервые в практике строительства московского метро значительная часть трассы проходит в створе автомагистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Станция «Филатов луг» — наземная. Ее дизайн стилизован под вокзалы XIX — начала XX века, такие как Ватерлоо в Лондоне, Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке и Киевский вокзал в Москве. Отличительная особенность интерьера — большие панорамные проемы со светопрозрачным остеклением. Для отделки использованы естественный и искусственный камень, композит, стекло и крашеный металл. Станция располагается рядом с одноименным садоводческим товариществом, где дорога Мосрентген — Знаменка пересекается с магистралью Солнцево — Бутово — Видное.

Станция «Коммунарка» («Столбово») — подземная с островной платформой и одним подземным вестибюлем. Она расположена у пересечения магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе с магистралью МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт Остафьево. Основной декоративный элемент станции — светильник-решетка в центральном пролете по всей длине платформы и кассового зала вестибюля. Для облицовки использовали гранит, мрамор и современные отделочные материалы.

В 2018 году столичный департамент капитального ремонта города благоустроил территорию вокруг 13 станций московского метро.