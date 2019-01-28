РИАМО - 28 янв. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погода в Московском регионе значительно улучшится. Снег ослабеет, перейдет в разряд небольшого. Максимальная температура воздуха ожидается в конце дня и составит в Москве минус 5 - минус 3 градуса, по области минус 6 - минус 1. Ее среднесуточное значение окажется значительно выше климатической нормы», - говорится в сообщении.

Ветер поменяет свое направление на северо-восточное, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление окажется на уровне 747 миллиметров ртутного столба, что близко к климатической норме. Относительная влажность воздуха около 80%.

Синоптики отмечают, что на колебания атмосферного давления ухудшением самочувствия отреагируют, прежде всего, метеозависимые люди, страдающие сосудистыми заболеваниями: вегето-сосудистой дистонией, гипотонией.

«Еще один внешний фактор является причиной появления метеопатических реакций - это недостаток солнечного света, что сказывается на психологическом состоянии, снижении умственной и физической активности, возникновении беспричинной тревоги и психологического дискомфорта. Не нужно забывать и о мерах профилактики людям с хроническими бронхитами и бронхо-легочными заболеваниями», - заключается в материале.