РИАМО - 28 янв. Меры безопасности усилены на всех площадках Третьяковской картинной галереи после кражи картины “Ай-Петри. Крым” с выставки Архипа Куинджи, говорится в сообщении пресс-службы картинной галереи.

27 января в Инженерном корпусе Третьяковской галереи с выставки Архипа Куинджи была украдена картина “Ай-Петри. Крым”. Полиция и следователи приступили к расследованию.

"О случившемся были оперативно проинформированы министерство культуры РФ и дирекция Государственного Русского музея. Меры безопасности усилены на выставке Архипа Куинджи и на всех площадках Третьяковской галереи», - говорится в сообщении.

Выставка проходит в Третьяковской картинной галерее с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. На ней представлено более 180 произведений. В состав выставки включены работы из коллекции Третьяковской галереи и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев стран ближнего зарубежья — Азербайджана, Беларуси, и из одной частной коллекции.

Куинджи — один из самых ярких русских художников XIX столетия. Он совершил прорыв в художественных исканиях своего поколения живописцев, создал особый тип романтического пейзажа, основанного на реалистическом восприятии мира, но преображенного творческой индивидуальностью художника.