РИАМО - 28 янв. Сотрудники Росгвардии и службы безопасности Третьяковской галереи осуществляли охрану выставки Архипа Куинджи в штатном режиме в момент кражи картины “Ай-Петри. Крым”, говорится в сообщении пресс-службы картинной галереи.

27 января в Инженерном корпусе Третьяковской галереи с выставки Архипа Куинджи была украдена картина “Ай-Петри. Крым”. Полиция и следователи приступили к расследованию.

"В момент кражи охрана музея, осуществляемая силами Росгвардии и службой безопасности Третьяковской галереи, работала в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Генеральный директор галереи Зельфира Трегулова прибыла на место после происшествия.

Как ранее сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полиция уже начала проверку после кражи картины. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Выставка проходит в Третьяковской картинной галерее с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. На ней представлено более 180 произведений. В состав выставки включены работы из коллекции Третьяковской галереи и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев стран ближнего зарубежья — Азербайджана, Беларуси, и из одной частной коллекции.

Куинджи — один из самых ярких русских художников XIX столетия. Он совершил прорыв в художественных исканиях своего поколения живописцев, создал особый тип романтического пейзажа, основанного на реалистическом восприятии мира, но преображенного творческой индивидуальностью художника.