РИАМО - 27 янв. В воскресенье вечером в аэропортах Московского авиаузла задержали и отменили 95 рейсов, больше всего отмененных рейсов во «Внукове», по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В столичном аэропорту «Внуково» задерживается пять рейсов, шесть отменили. В «Домодедове» задержано 13 рейсов, еще два отменили. В «Шереметьеве» 69 рейсов задержано.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и (или) акустической форме.

В Москве и Подмосковье вторые сутки продолжается сильнейший снегопад за нынешнюю зиму, за 26 января выпало 30% месячной нормы осадков. В воскресенье интенсивность снегопада начала снижаться, к понедельнику прогнозируют прекращение осадков.