РИАМО - 27 янв. В Москве для посетителей закрыли главный вход в Третьяковскую галерею после того, как из музея похитили картину художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», сообщает в воскресенье «Интерфакс».

На выставке художника Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Москве потеряли картину «Ай-Петри. Крым». Картина исчезла на глазах у посетителей экспозиции. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес его, приняли за работника музея. Сотрудники охраны музея обратились в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемых.

«Вход в музей закрыт, за дверью выставлено небольшое ограждение. У входа стоят люди в штатском, не пропускающие людей внутрь. В холле здания видны все еще остающиеся посетители галереи, которые фотографируются на фоне пресс-вола, посвященного выставке Куинджи», – говорится в сообщении.

По словам посетителей, вышедших из здания, сотрудники правоохранительных органов проводят обыск и просят всех показать содержимое сумок.

На месте работает следственно-оперативная группа, опрашиваются очевидцы похищения картины, а также изымаются записи видеокамер наблюдения.