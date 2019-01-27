РИАМО - 27 янв. На выставке художника Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Москве потеряли картину «Ай-Петри. Крым», полиция проводит проверку, сообщается на сайте МВД РФ.

«В полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску и задержанию лиц, похитивших картину.

Картина исчезла на глазах у посетителей экспозиции. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес его, приняли за работника музея.

Архип Куинджи (1842–1910) – один из самых ярких русских художников XIX столетия. Выставка его картин в Третьяковской галерее продлится до 17 февраля. На экспозиции представлены более чем 180 избранных произведений.