РИАМО - 27 янв. На выставке художника Архипа Куинджи в Третьяковской галерее потеряли картину «Ай-Петри. Крым», по словам очевидцев, ее унес мужчина, на данный момент не известно, находится ли полотно в здании музея, сообщает в воскресенье «Интерфакс».

«Исчезла картина «Ай-Петри. Крым» из зала Третьяковки. Однако пока не понятно, покинуло ли полотно здание галереи», – говорится в сообщении.

Как сообщает ряд СМИ, картина исчезла на глазах у посетителей экспозиции. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес его, приняли за работника музея. Так как никто не заподозрил ничего подозрительного, ни сотрудники, ни посетители не поняли, что произошло, искать картину начали не сразу – спустя несколько минут.

По словам очевидцев, сейчас в Третьяковской галерее проходит досмотр, полиция проверяет всех покидающих здание.

Как сообщают в Минкультуры РФ, информация о пропаже картины выясняется, в ведомстве подтвердили факт отсутствия работы.