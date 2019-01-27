РИАМО - 27 янв. На северо-востоке столицы временно изменили движение двух трамвайных маршрутов №№ 11 и 25 из-за неполадок, которые произошли на контактной сети, частично их заменяют автобусы, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Из-за повреждения контактной сети временно изменены трамвайные маршруты №№ 11 и 25 – трамваи едут от Останкино до Сельскохозяйственной улицы. В сторону Сокольников и Преображенской площади ходят автобусы», – говорится в сообщении.