РИАМО - 27 янв. Коммунальные службы столицы продолжают работать в усиленном режиме после сильного снегопада, обрушившегося на Московский регион утром 26 января, всего за минувшие сутки из столицы на снегосплавные пункты вывезли 800 тысяч кубометров снега, сообщает в воскресенье ТАСС.

«Работало 13,2 тысячи единиц различной снегоуборочной техники, одних самосвалов было 3,5 тысячи. За этот период коммунальщики вывезли около 800 тысяч кубометров снега, это достаточно большое количество. Мы вынуждены были открыть временные сухие снегосвалки на территории промышленных предприятий и вдоль железной дороги», – сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, техники и людских ресурсов для преодоления последствий снегопада достаточно.

«Если посмотреть на статистику, то норма января – 37 сантиметров (снега – ред.), на сегодняшний день за январь выпало уже 58», – сказал Бирюков.

Он дополнил, что в Москве в круглосуточном режиме работают еще около 60 тысяч сотрудников коммунальных служб. Уборка снега – достаточно кропотливая работа, с понедельника в столице приступают к следующему этапу – зачистке двускатных крыш от снега.

В Москве и Подмосковье вторые сутки продолжается сильнейший снегопад за нынешнюю зиму, за 26 января выпало 30% месячной нормы осадков. В воскресенье интенсивность снегопада снизилась, к понедельнику прогнозируется, что осадки прекратятся.

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