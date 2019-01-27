РИАМО - 27 янв. В Ленинском районе Подмосковья сотрудники полиции задержали женщину 1986 года рождения, у которой при личном осмотре изъяли 49,4 грамма героина, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать шестого января в 00:20 в Ленинском районе, городе Видное, проспекте Ленинского Комсомола у дома <…> установлена и доставлена в УМВД гражданка 1986 года рождения, у которой в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 49,4 грамма героина», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».