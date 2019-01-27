РИАМО - 27 янв. В городском округе Балашиха в отдел полиции обратился мужчина с заявлением о том, что у него угнали автомобиль Toyota RAV4 стоимостью 1,7 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать шестого января в 10:33 <…> обратился мужчина 1990 года рождения с заявлением о том, что в период времени с 19:00 25 января до 10:00 26 января от дома по месту регистрации заявителя неизвестный похитил его автомашину Toyota RAV4 2017 года выпуска», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».