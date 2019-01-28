РИАМО - 28 янв. В Подмосковье начинается ежегодное мероприятие по проверке самоходных машин и внедорожной техники «Снегоход – 2019», в его рамках проверят техническое состояние снегоходов, снегоболотоходов, мотовездеходов, а также наличие у их владельцев соответствующих документов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В целях обеспечения безопасности движения, жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных автомототранспортных средств в период с 28 января по 7 февраля 2019 года на территории Московской области проводится профилактическая операция «Снегоход – 2019»», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он также обозначил основные задачи операции.

«Первое – проверить техническое состояние внедорожных автомототранспортных средств в процессе использования и наличие у их владельцев документов на право управления машинами. Второе – проверить соблюдение требований Правил государственной регистрации и проведения технического осмотра», – дополнил Разин.

Кроме того, по его словам, операция «Снегоход» также предусматривает профилактические мероприятия для обеспечения соответствия технического состояния внедорожных автомототранспортных средств требованиям безопасности движения.

Министр подчеркнул, что во время операции инспекторы Гостехнадзора также проведут разъяснительную работу с владельцами автомототранспортных средств по соблюдению требований безопасной эксплуатации.

Профилактическую операцию проведет управление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Минсельхозпрода Подмосковья совместно с органами ГИБДД, полиции, местного самоуправления.

«В настоящее время в Подмосковье зарегистрировано около 15 тысяч единиц внедорожных автомототранспортных средств, в том числе 4,3 тысячи снегоходов, 6,3 тысячи снегоболотоходов и 3,9 тысячи мотовездеходов», – резюмировал Разин.