РИАМО - 27 янв. В воскресенье вечером в воздушных гаванях Московского авиаузла задержали и отменили 68 рейсов, больше всего отмененных рейсов в «Шереметьеве», по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В столичном аэропорту «Внуково» задерживается семь рейсов, два отменили. В «Домодедове» задержано 14 рейсов, еще три отменили. В «Шереметьеве» 41 рейс задержан.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задерживается один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и (или) акустической форме.

В Москве и Подмосковье вторые сутки продолжается сильнейший снегопад за нынешнюю зиму, за 26 января выпало 30% месячной нормы осадков. В воскресенье интенсивность снегопада начала снижаться, к понедельнику прогнозируют прекращение осадков.