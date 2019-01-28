РИАМО – 28 янв. Экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19 откроется в столичном парке «Зарядье» в павильоне «Купол» в воскресенье, на которой зарубежные фотографы - Томас Дворжак, Алекс Майоли и Нюша Таваколян - представят свои работы о современной Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В павильоне «Купол» в парке «Зарядье» 28 января впервые откроется экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19. Три фотографа — Томас Дворжак (Германия), Алекс Майоли (США) и Нюша Таваколян (Иран) — подготовят выставку о современной Москве. Они проведут съемки в различных районах города, уделяя особое внимание исторической и современной архитектуре, общественным пространствам, портретам жителей», - говорится в сообщении.

Представитель комитета по туризму города отметил, что за тем, как будут проявлять фотографии и готовить их к показу, смогут понаблюдать все желающие. Постепенно на глазах у посетителей лаборатория превратится в выставочное пространство. По итогам этой работы снимут фильм.

Кроме того, гостей ждут на обучающем занятии, которое проведут фотографы и куратор Нина Гомиашвили. Лаборатория будет работать до 9 февраля.

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