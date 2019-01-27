РИАМО - 27 янв. В Таганском районе столицы полицейские задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в хищении портативного компьютера путем мошенничества, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Заявление о краже поступило от 45-летнего москвича. По его словам, он отдал принадлежащий ему ноутбук курьеру ремонтной мастерской для устранения неполадок, однако ни курьер, ни мастерская на связь не выходили. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Ведерниковом переулке задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник сбыл полученный от заявителя ноутбук, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

В курьерскую службу доставки он был принят с испытательным сроком, в настоящее время уволен.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.