РИАМО - 27 янв. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал внушительную победу над белорусской командой «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает в воскресенье РИА Новости.

«Игра завершилась со счетом 101:61 (23:16, 20:11, 28:15, 30:19) в пользу армейцев. Самым результативным в составе ЦСКА стал Дэниэл Хэккетт (24 очка), 16 очков записал на свой счет Джоэль Боломбой. У хозяев 19 очков набрал Виталий Лютыч», – говорится в сообщении.

Следующий матч баскетбольного ЦСКА пройдет 30 января. Российская команда примет польский клуб «Зелена-Гура».

«Цмоки-Минск» 2 февраля проведет домашний матч с казанским «УНИКСом».