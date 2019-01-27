РИАМО - 27 янв. В Коломенском городском округе задержали подозреваемую в нападении на женщину, злоумышленница ранила ножом пострадавшую в собственной квартире во время пьяного застолья, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать пятого января в 20:45 в Коломенском городском округе, проезде Панфиловцев, дом 11 из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости доставлена и госпитализирована гражданка 1978 года рождения», – сказал собеседник агентства.

По его словам, позже за совершенное преступление в УМВД доставили владелицу квартиру, подозреваемую в преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – уточнил собеседник.