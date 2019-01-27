РИАМО - 27 янв. В поселении Внуковское новой Москвы неизвестный злоумышленник похитил автомобиль BMW X3 стоимостью около 3 миллионов рублей, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

О краже сообщил владелец автомобиля – мужчина 1988 года рождения. Преступление произошло по адресу: Москва, поселение Внуковское, улица Летчика Ульянина.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 22:00 25 января до 18:00 26 января от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащего пострадавшему автомобиля BMW X3», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».