РИАМО - 27 янв. На Симферопольском шоссе в Подмосковье в результате массового дорожно-транспортного происшествия 26 января пострадали 10 человек, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В результате массового ДТП на Симферопольском шоссе пострадали 10 человек, 7 были госпитализированы в учреждения здравоохранения в городские округа Чехов и Подольск: 6 в состоянии средней степени тяжести и 1 в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще трое пострадавших от госпитализации отказались.

26 января в Подмосковье из-за снегопада в ДТП на Симферопольском шоссе попали более 50 автомобилей. Всего наблюдалось три очага ДТП.

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