РИАМО - 27 янв. В столичном спортивном комплексе (СК) «Воробьевы горы» проведут сразу три крупных соревнования после окончания работ по благоустройству, в будущем здесь также возможно будет проводить самые престижные турниры по горным лыжам, прыжкам с трамплина, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«СК «Воробьевы горы» возвращается в большой спорт обновленным. Сезон открывается тремя крупными соревнованиями. По оценкам экспертов FIS, после окончания работ по благоустройству здесь можно будет проводить самые престижные турниры по горным лыжам, прыжкам с трамплина и сноуборду», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

На территории обновленного комплекса спортивную подготовку будут проходить горнолыжники и сноубордисты, а также те, кто занимается прыжками на лыжах с трамплина и лыжным двоеборьем.

Уже в этом зимнем сезоне на Воробьевых горах пройдут международные соревнования под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

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