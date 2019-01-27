РИАМО - 27 янв. На юго-западе столицы в один из салонов связи ворвался злоумышленник с ножом, угрожая сотруднику, похитил из кассы 20,2 тысячи рублей и скрылся, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о разбое поступило по адресу: улица Вавилова, дом 64В, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 26 января в 18:16 в салон связи по указанному адресу вошел неизвестный с шарфом на лице, угрожая предметом, похожим на нож, менеджеру по продажам, открыто похитил из кассы принадлежащие ООО 20 тысяч 200 рублей, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».