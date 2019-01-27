РИАМО - 27 янв. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в больницу пострадавшего при пожаре на востоке столицы, в полете его сопровождала авиамедицинская бригада, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Хабаровская, дом 23, корпус 3 поступило в 14:13. Было установлено, что происходит загорание в квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации возгорания. Во время пожара в квартире были слышны хлопки аэрозольных баллончиков. Принятыми мерами в 14:34 возгорание ликвидировали на площади 25 квадратных метров. На месте работало девять единиц техники, 37 человек личного состава.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на улицу Хабаровская, 23, корпус 3 в район Гольяново, где, по предварительным данным, произошло задымление в подъезде жилого дома. С места происшествия вертолетом эвакуировали одного пострадавшего в лечебное учреждение столицы», – говорится в сообщении.

На борту его сопровождала авиамедицинская бригада.