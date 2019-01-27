РИАМО - 27 янв. В деревне Кошелево Талдомского городского округа Московской области после капитального ремонта открыли дом культуры, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы администрации округа.

Всего в деревне Кошелево проживает 886 жителей. Капитальный ремонт дома культуры выполнили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Дом культуры построили в 1986 году. Он рассчитан на 224 зрительских места. Во время визита главы региона в поселок Вербилки в июле 2016 года жители деревни Кошелево обратились к нему с просьбой отремонтировать дом культуры.

В доме культуры полностью отремонтировали помещения, фасад, кровлю, заменили систему отопления, стеклопакеты, освещение, провели техническое переоснащение зрительного зала, создали доступную среду. Кроме этого, оборудовали библиотеку новой мебелью. Здесь работают 12 любительских объединений, в которых занимаются 255 человек.