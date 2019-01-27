РИАМО - 27 янв. Руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова похоронят 29 января на Троекуровском кладбище, сообщил РИАМО в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.

«Владимира Васильевича похоронят 29 января на Троекуровскои кладбище, там у него похоронен отец», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что время прощания определят позднее после совещания в городской мэрии.

Черников скончался в ночь на воскресенье, предварительная причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность. Он умер на 55-м году жизни.

Владимир Черников родился 8 сентября 1964 года в Москве. Получил юридическое и экономическое образование, был кандидатом экономических наук. Начинал карьеру как военнослужащий. Дослужился до звания полковника, а в 1994 году уволился в запас и занялся бизнесом. Затем Черников работал на телеканале «ВГТРК». Создал собственную телепрограмму «На дорогах России».

В 2000 году он был назначен начальником инспекции Счетной палаты Российской Федерации. В 2006-м стал заместителем начальника Управления делами Аппарата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. С апреля 2008 года Владимир Черников возглавлял Финансово-экономическое управление Аппарата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации.

С 2010 по 2015 год руководил департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, а затем – столичным департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма.

В последние годы Черников возглавлял департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

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