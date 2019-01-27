В Москве и Подмосковье вторые сутки продолжается мощный снегопад, который уже побил несколько рекордов, став сильнейшим за текущую зиму и за последние 70 лет. Социальные сети пестрят постами с видео и фотографиями метели-рекордсменки и ее последствий.

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Пользователь exploremoscow считает, что сильный снегопад - это отличный повод взглянуть на привычные ракурсы через снежную призму.

Несмотря на усиленную работу коммунальных служб, вовремя устранить последствия снегопада не удается.

brilliantovka сетует, что детям негде играть, - детская площадка засыпана снегом.

Пользователь legkayakatletka жалуется, что за два дня метели в Москве не осталось никаких дорожек.

Сильная метель серьезно осложнила ситуацию на дорогах и доставила проблемы автолюбителям.

В аккаунте mos_gibdd напомнили о том, что погода сближает.

Дорожные службы работают в усиленном режиме, пытаясь ликвидировать сугробы и снежные заносы.

Жителям частных домов сильный снегопад тоже доставил массу неудобств.

Пользователь sadsdushoy предлагает бросить все силы на борьбу с природой, потому что человек все равно сильнее стихии.

Пользователь gryadka99 уверен, что именно так выглядит настоящая русская зима.

Несмотря на метель, некоторые наслаждаются прогулкой и искренне рады обрушившемуся с неба подарку.

Пользователь natallia_0307 отмечает, что в этом году шикарная зима.

lizabetik со своими детьми уверена, что снегопад длиною в двое суток прекрасен, потому что зимние забавы становятся гораздо веселее.

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