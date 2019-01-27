В Москве и Подмосковье вторые сутки продолжается мощный снегопад, который уже побил несколько рекордов, став сильнейшим за текущую зиму и за последние 70 лет. Социальные сети пестрят постами с видео и фотографиями метели-рекордсменки и ее последствий.
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Пользователь exploremoscow считает, что сильный снегопад - это отличный повод взглянуть на привычные ракурсы через снежную призму.
Несмотря на усиленную работу коммунальных служб, вовремя устранить последствия снегопада не удается.
brilliantovka сетует, что детям негде играть, - детская площадка засыпана снегом.
Пользователь legkayakatletka жалуется, что за два дня метели в Москве не осталось никаких дорожек.
Сильная метель серьезно осложнила ситуацию на дорогах и доставила проблемы автолюбителям.
В аккаунте mos_gibdd напомнили о том, что погода сближает.
Дорожные службы работают в усиленном режиме, пытаясь ликвидировать сугробы и снежные заносы.
Жителям частных домов сильный снегопад тоже доставил массу неудобств.
Пользователь sadsdushoy предлагает бросить все силы на борьбу с природой, потому что человек все равно сильнее стихии.
Пользователь gryadka99 уверен, что именно так выглядит настоящая русская зима.
Несмотря на метель, некоторые наслаждаются прогулкой и искренне рады обрушившемуся с неба подарку.
Пользователь natallia_0307 отмечает, что в этом году шикарная зима.
lizabetik со своими детьми уверена, что снегопад длиною в двое суток прекрасен, потому что зимние забавы становятся гораздо веселее.
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