РИАМО - 27 янв. Снегопад внес коррективы в расписание автобусов по ряду маршрутов из некоторых городов Подмосковья в Москву, рейсы осуществляются с задержками, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Из-за сложной дорожной обстановки автобусы «Мострансавто» в Люберцах, Видном, Сергиевом Посаде, Павловском Посаде по направлению в Москву следуют вне расписания с увеличенным интервалом», - говорится в сообщении.

Для уточнения расписания движения можно воспользоваться контактами диспетчерских на сайте «Мострансавто».

В Москве и Подмосковье вторые сутки продолжается сильнейший снегопад за нынешнюю зиму, за 26 января выпало 30% месячной нормы осадков. В воскресенье снегопад продолжится, но его интенсивность уменьшится вдвое.