РИАМО - 27 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким главы департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова, который ушел из жизни в ночь на воскресенье.

«Скоропостижно скончался руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. Огромная потеря для города», – говорится в телеграмме, опубликованной официальном сайте мэра столицы.

По словам мэра, Черников – настоящий профессионал, кристально честный, за годы работы в правительстве Москвы он сумел сделать много для обеспечения безопасности москвичей и благоустройства города.

«Освобождение улиц от незаконной рекламы, фестиваль «Круг света», безупречное проведение чемпионата мира по футболу и десятков фестивалей – вот неполный перечень достижений, связанных с его именем. Память о Владимире Васильевиче Черникове навсегда сохранится в наших сердцах», – уточняется в тексте телеграммы.

Черников скончался в ночь на воскресенье, предварительная причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность. Время и дата прощания пока не известны, решение будут принимать родственники. Он умер на 55-м году жизни.

Владимир Черников родился 8 сентября 1964 года в Москве. Получил юридическое и экономическое образование, был кандидатом экономических наук. Начинал карьеру как военнослужащий. Дослужился до звания полковника, а в 1994 году уволился в запас и занялся бизнесом. Затем Черников работал на телеканале «ВГТРК». Создал собственную телепрограмму «На дорогах России».

В 2000 году он был назначен начальником инспекции Счетной палаты Российской Федерации. В 2006-м стал заместителем начальника Управления делами Аппарата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. С апреля 2008 года Владимир Черников возглавлял Финансово-экономическое управление Аппарата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации.

С 2010 по 2015 год руководил департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, а затем – столичным департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма.

В последние годы Черников возглавлял департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.