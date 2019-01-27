РИАМО - 27 янв. В Московском регионе продолжается снегопад, на дорогах гололедица, в связи с чем на усиленный режим работы в том числе переведены сотрудники столичной подземки, всего в воскресенье с последствиями снегопада борются 1,5 тысячи работников метро, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Свыше 1,5 тысяч сотрудников метро борются с последствиями снегопада: более тысячи расчищают подходы ко всем вестибюлям, лестницы и платформы на поверхности земли, а еще порядка 500 сотрудников чистят пути на наземных участках линий и территории депо», – говорится в сообщении.

Все дорожные службы столицы переведены на усиленный режим работы. В городе также дежурят эвакуаторы АМПП, в том числе специальные – для большегрузного транспорта. Техника выезжает на места происшествий по заявкам экстренных служб города и ГИБДД и помогает застрявшим в снегу или перемещает попавших в ДТП.

За дорожной обстановкой следит Ситуационный центр ЦОДД. В городе работают 17 дорожных патрулей, которые оказывают автомобилистам помощь в случае попадания в снежный занос.

Водителей просят отказаться от поездок на автомобилях. В такую погоду ухудшается видимость и сокращается тормозной путь автомобилей, что влечет за собой рост числа ДТП.

В Москве и Подмосковье вторые сутки продолжается сильнейший снегопад за нынешнюю зиму, за 26 января выпало 30% месячной нормы осадков. В воскресенье снегопад продолжится, но его интенсивность уменьшится вдвое.

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