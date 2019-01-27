РИАМО - 27 янв. Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Грозный, вернулся во «Внуково» из-за неисправности сразу после вылета, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы авиакомпании.

«27 января рейс UT355 Москва – Грозный вернулся в аэропорт сразу после вылета. В интересах безопасности командир принял решение о возвращении из-за показаний системы о неполадках с левым электрогенератором», – сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет благополучно приземлился в 00:11. Авиакомпания предоставила резервный борт, на котором пассажиры вылетели в Грозный в 4:29 по местному времени.

«После проверки самолет признан исправным и поставлен в расписание», – заключил собеседник.