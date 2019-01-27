РИАМО - 27 янв. Снегопады прекратятся в столичном регионе уже в понедельник, в течение следующей недели ожидаются оттепели, температура поднимется до плюс 2 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье синоптик центра погоды «Фобос».

«Сильных снегопадов уже не будет. Погода останется облачная, небольшой снег пройдет лишь местами, продолжится потепление. Ближайшей ночью в Москве – минус 7–9 градусов, по области –минус 6–11, днем в Москве – минус 2–4 градуса, в области – минус 1–6 градусов», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во вторник Москва почувствует приближение следующего циклона с запада, к столице начнут поступать хорошо прогретые влажные воздушные массы из Атлантики. Ожидается облачная погода, небольшой снег, днем гололедица, днем в Москве – минус 3–5 градусов, по области – минус 2–7. Днем в столице – 0–2 градуса, по области – 0 минус 5 градусов.

«В среду и четверг нас ждут оттепели, погода будет облачная, ночью местами небольшой снег. Ночью в Москве – минус 2–4 градуса, днем 0 – плюс 2. В пятницу похолодает. Но эти значения будут существенно превышать норму», – уточнил собеседник.

По его словам, резких колебаний давления москвичи не почувствуют. Атмосферное давление – 745 миллиметров, к пятнице 753 миллиметра ртутного столба.