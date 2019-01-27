РИАМО - 27 янв. На востоке столицы по улице Хабаровская в одной из квартир в жилом доме произошел пожар, из горящей квартиры спасли одного человека, еще 10 эвакуировали из соседних квартир, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Хабаровская, дом 23, корпус 3 поступило в 14:13. Было установлено, что происходит загорание в квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации возгорания. Во время пожара в квартире были слышны хлопки аэрозольных баллончиков.

«Из горевшей квартиры был спасен один человек и передан для осмотра наряду скорой помощи. С вышележащих этажей спасено 10 человек», – говорится в сообщении.

Принятыми мерами возгорание в 14:33 локализовали, в 14:34 ликвидировали на площади 25 квадратных метров. На месте работало девять единиц техники, 37 человек личного состава.