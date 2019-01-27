РИАМО - 27 янв. Порядка 1 тысячи человек в ручном режиме очищают мосты и другие сооружения в Москве от снега, сообщил журналистам в воскресенье заместитель руководителя ГБУ «Гормост» Олег Машошин.

«В круглосуточном режиме сейчас работают больше 250 единиц уборочной и погрузочной техники. Более 1 тысячи человек работают в ручном режиме по уборке снега, это рабочие ручной уборки, также переведены на уборку снега специалисты», – сказал Машошин.

По его словам, пересменку людей, водителей, механизаторов проводят непосредственно на объектах.

«Сейчас наша основная задача – обеспечить беспрепятственный и безопасный проход москвичей и гостей столицы по инженерным сооружениям, мы также должны подготовить к понедельнику сооружения, чтобы люди спокойно могли добраться до своих рабочих мест», – заключил Машошин.

В Москве и Подмосковье вторые сутки продолжается сильнейший снегопад за нынешнюю зиму, за 26 января выпало 30% месячной нормы осадков. В воскресенье снегопад продолжится, но его интенсивность уменьшится вдвое.

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