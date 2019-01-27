РИАМО - 27 янв. На востоке столицы по улице Хабаровская огнеборцы ликвидировали возгорание в квартире одного из жилых домов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Двадцать седьмого января в 14:13 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Хабаровская, дом 23, корпус 3», – говорится в сообщении.

Здесь произошло загорание в квартире на четвертом этаже 9-этажного жилого дома.

Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу и приступили к ликвидации возгорания.

Принятыми мерами возгорание в 14:33 локализовали, в 14:34 ликвидировали.

Информация о пострадавших на момент ликвидации не поступала.