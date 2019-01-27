РИАМО - 27 янв. Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные факультеты в вузах переименовывают в военные учебные центры, сообщает в воскресенье Газета.ru.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Слова «военные факультеты (кафедры) при образовательных организациях высшего образования» заменить словами «военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования», – говорится в сообщении.

Президент страны в августе 2018 года подписал закон о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры.