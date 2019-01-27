РИАМО - 27 янв. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает подвиг ленинградцев во время блокады настоящим примером мужества и героизма для всего мира, сообщает в воскресенье Газета.ru.

Текст обращения председателя опубликован на сайте Госдумы.

«Мы никогда не должны забывать о той огромной цене, которую заплатили жители города и его защитники за мир и свободу», – сказал Володин.

По его словам, подвиг ленинградцев – пример мужества и героизма для всего мира.

Он также считает, что необходимо сохранять память об этой трагедии, чтобы подобного никогда больше не повторилось.

Немецкие войска окружили Ленинград 8 сентября 1941 года. На тот момент в городе находились более 2,5 миллионов жителей, в числе которых 400 тысяч детей. Блокада длилась 872 дня, до 27 января 1944 года. За это время погибло около одного миллиона человек.

26 января 1945 года город наградили орденом Ленина, а 1 мая 1945 года Ленинград был назван городом-героем. Мужество и стойкость ленинградцев стали символом непобедимости советского народа. Памяти жертв блокады и погибших участников обороны города посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского и Серафимовского кладбищ. Вокруг города, вдоль бывшей линии фронта, растянулся «Зеленый пояс Славы».