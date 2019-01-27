РИАМО - 27 янв. За минувшую субботу рабочие Московской железной дороги очистили порядка 3 тысяч километров пути и вывезли более 90 тысяч кубометров снега, для обеспечения безопасных перевозок работы по очистке железнодорожного полотна продолжаются в режиме нон-стоп, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В настоящее время задействовано порядка 125 единиц снегоуборочной техники и более 3,5 тысяч железнодорожников», - отмечается в материале.

Московская железная дорога следит за погодной ситуацией и при необходимости корректирует количество привлекаемых сил.

«Призываем пассажиров неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях ухудшенной видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки, а автомобилистов – соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов», – уточняется в сообщении.

В Москве и Подмосковье вторые сутки продолжается сильнейший снегопад за нынешнюю зиму, за 26 января выпало 30% месячной нормы осадков. В воскресенье снегопад продолжится, но его интенсивность уменьшится вдвое.

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